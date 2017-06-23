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23 Haziran 2017 09:18

AK Parti’li Savaş, Ramazan Bayramını kutladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Savaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti’li Savaş, Ramazan Bayramını kutladı

23 Haziran 2017 09:18


Mustafa Savaş, mesajında; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan 11 ayın sultanı, bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın manevi üzüntüsüyle birlikte Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin.


Huzur ve dayanışmanın yaşandığı kardeşlik iklimini, dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı, paylaşmayı Allah’ın bereketi ve rahmetiyle birlikte yaşadık. Allah Ramazan’a yeniden kavuşmayı nasip etsin.


Bayramlar asırlardır süre gelen kültür ve geleneğimizi yaşamamıza fırsattır. Milli birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemizi sağlayan armağandır. Bu kutlu günlerde uzakların yakın olmasını, küskünlüklerin son bulmasını ve dostlukların pekişmesini temenni ediyorum. Ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla bayramlaşırken; çocukları sevindirelim, yoksullara, kimsesizlere kucak açalım, huzurevlerindeki yaşlılarımızı büyüklerimizi unutmayalım, şehit ve gazi yakınlarımızı ihmal etmeyelim. Bizlerin huzurlu bayramlar geçirmesi için ülkemizin ve milletimizin güvenliği için görev yapan emniyet güçlerimize minnet, bu uğurda kendini feda eden kahraman şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.


Bayram sürecince, trafik kazaları sebebiyle bayram sevincimizin ve huzurumuzun kaçmamasını için vatandaşlarımızın trafik kurallarına dikkat etmeleri ve hızdan kaçınmaları kendileri ve aileleri için büyük önem taşıdığını hatırlatmak isterim.


Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor; ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.




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