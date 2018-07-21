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21 Temmuz 2018 16:36

AK Parti’li vekillerden MHP İl Teşkilatına ziyaret

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan’ı ziyaret etti.

AK Parti’li vekillerden MHP İl Teşkilatına ziyaret

21 Temmuz 2018 16:36


Ziyarette Cumhur İttifakı çoğunluğu ile oluşan Cumhurbaşkanlığı Hükümet şekli, yeni yönetim şeklinin yerel yönetimlere yansıması yanında, öncelikli olarak Aydın ilimizin sorunlarının tespiti, giderilmesi, ilimizin planlı gelişimi konularında istişare edildi.


Ziyaret hakkında açıklama yapan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan: "AK Parti Aydın İl Yönetimi ve Aydın Milletvekillerimizin ziyareti, çağdaş siyasetin, çözüm odaklı bakışın, ilerici ve gelişmeci aklın bir sonucudur. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı yönetim şekli ile daha hızlı yürütme, Cumhur İttifakı ile daha güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız. Tarihi, ancak onu değiştirme ideali ve iradesi olanlar yazacak ve değiştirebilecektir.


Yaşanan her an geride kalacaktır. Bu nedenle, güçlenerek yaşamak isteyen Türk milletin sürekli geleceğe bakması, ulaşılacak devamlı yeni hedefler tayin etmesi ve bunları birbirine eklemesi, varlığını sürdürmesi bakımından mecburiyettir. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kurulunun çalışmaları, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli’nin ilkeli duruşu ile hep birlikte Atatürk’ümüzün miras bıraktığı mutlu, huzurlu, güçlü Türkiye hedefine ulaşacağız. Ziyareti bu anlamda kıymetli görüyor, siyaseten Aydınımız için hayırlı olsun diyor, teşekkür ediyorum" dedi.




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