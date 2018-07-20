Akçakonak yolu genişliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile başlayan ve kendisinin de yakından takip ettiği ve sürekli bilgi aldığı Söke’nin Akçakonak Mahallesi’ndeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir eşeğin bile geçmekte zorlandığı mahalle yolunda muhtarın girişimleri ve Başkan Çerçioğlu’nun talimatları ile 15 gün gibi kısa bir sürede genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’yla bir ay önce yaptıkları toplantıda çalışmaların 15 gün içinde başlayacağının sözünü aldığını söyleyen Akçakonak Mahalle Muhtarı Mustafa Yıldırım, “Özlem Başkanımız muhtarlar ile yaptığı toplantıda yolumuzun durumunu anlatmıştım. Fatih Bey’e talimat vererek ilgilenmesini söyledi. Fatih Bey’de en son yolumuzun 15 gün gibi kısa bir sürede başlayacağının sözünü vermişti. Bizde tüm hazırlığımızı yapmıştık. Projenin başlamasını bekliyorduk. Ve gerçekten Topuklu Efe’miz her zaman olduğu gibi sözünü tuttu ve yolumuzda genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları başladı. Akçakonak Mahallesi’nin yolu bu bölgenin en güzel yolu olacak. Buradan başta Özlem Başkanımız olmak üzere yolumuz için emek veren tüm ekibine mahallem adına sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şu ana kadar başkanımızdan altın değerinde hizmet aldım. Halkımız hizmetlerden çok memnun. Sonuna kadar başkanımızın arkasındayız” dedi.

Akçakonak Mahallesi’ndeki çalışmaları değerlendiren Aydın Büyükşehir Bölge Koordinatörü Fatih Akkentli ise; “Akçakonak Mahallemize sıcak asfalt hayırlı uğurlu olsun. Başkanımız muhtarımıza söz verdi, yerine geldi. Daha önce diğer caddemizi parke kapladık ama muhtarımız bu cadde için sıcak asfalt talebinde bulundu ve Başkanımız da yerine getirdi. Halkın başkanı muhtarlarımız için büyük şans” dedi.