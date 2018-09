Amatör telsizciler yeni binalarına kavuştu

Aydın'ın Nazilli İlçesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Sümerpark Rekreasyon alanı içerisinde bulunan Nazilli Arama ve Kurtarma, Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin bulunduğu binaya konuşlandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Belediye tarafından kurulan Nazilli Arama Kurtarma (NAKUD) ekibinin ardından Türkiye genelinde 55 şubeye ulaşan Türkiye Radyo Amatörleri Derneği'nin Nazilli şubesi olarak faaliyete geçen TRAC Nazilli Şubesi, bundan böyle yaşanabilecek bir afet sırasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla Arama Kurtarma Afet Koordinasyon Merkezi ‘ne kavuştu. Binanın aynı zamanda evde düşme ve kazaları önlemek için tasarlanmış Türkiye'nin ilk model evi olma özelliği de bulunuyor.

Aydın Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Günay başta olmak üzere Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Garnizon Komutanı Ahmet Dicle, MHP İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz, TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, Genel Sekreter Muhsin Bozkurt, Telekom Ekip Lideri Fatih Öğürdür, Aydın UMUT Arama Kurtarma Başkanı Veli Tiryaki, TRAC Aydın, Adana, Muğla, Denizli Şube Başkanları ve üyelerinin katıldığı açılışta Nazilli belediyesi Mehter Takımı da gösterileri ile açılışı renklendirdi.

Açılışta konuşan TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok; “Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, afetsel durumlarda haberleşme altyapısını kamu kurumların hizmetine sunan Meclis kararıyla da kamu yararına hizmet sağlayan dernekler statüsündedir. Bugün devletimizin tüm imkanları afetler için yeterli gelse de amatör telsizciler kendi bölgelerindeki deprem, felaket, yangın, heyelan gibi bilgileri hızlı bir şekilde haber merkezimize bilgi verir. Bu bilgiler de buradaki cihazlarla kriz masalarına AFAD yetkilerine bildirilerek hızlı bir şekilde müdahale yapılması sağlanır. Bu konudaki kritik noktada iletişim kaçınılmaz şekilde aksamaya giriyor. Şu an mevcut teknoloji de çok güzel iletişim araçlarımız olabilir ama afetsel bir durumda hiçbiri aktif halde olmuyor. Bizim sistemlerimiz ek güç kaynakları ile bataryalarıyla, güneş panelleriyle afetsel bir durumda 24 saat, 48 saat ve 72 saat dediğimiz dilimlerle hizmet vermeye devam ediyor. Bugün burada açılışını yaptığımız Dernek binasında Aydın Doğu Bölgesi olan Nazilli'de ve çevresine hizmet vermek maksadıyla kurulan cemiyetimize hibe edilen bir şubedir. Unutmamanız gereken bir noktada doğal afetlerde haberleşme çok önemlidir. Haberleşmenin olmadığı hiçbir yerde kurtarma faaliyeti yürütülemez. Hayat iletişim ile başlıyor” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'da; “Sel felaketi olsun, deprem felaketi olsun, yangınlarda, kazalarda, her türlü felaketlerde görev alacak olan kurtarma ekibimiz, Nazilli Belediyemiz ve Nazilli'deki gönüllü kardeşlerimizden oluşuyor. Nazilimiz deprem kuşağında olduğundan dolayı özellikle de biz depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz ve vatandaşlarımıza en kısa yolla nasıl ulaşabiliriz noktasında belediye olarak duyarlılık gösterdik. Ve bundan dolayı da kardeşlerimizle beraber ortaklaşa yaptığımız bir çalışma. Bu mekanı da kendilerine tahsis ettik. Biz bunun gerekli altyapılarını yapmaya çalışıyoruz. Bizler afetlere karşı yüzde 100 hazır olmadığımızı da biliyoruz. Ama en azından ekiplerimizle beraber müdahaleleri çok rahat şekilde yapabiliriz” dedi.

“Türkiye'de ilkler Nazilli'de yaşanıyor”

UMUT Aydın Başkanı Veli Tiryaki ise; “1999 Marmara depreminden sonra Türkiye hızlı bir yapılanmaya girdi. Öncelikle devlet yeni afet yasasıyla AFAD'ı kurdu ve ardından yerel yönetimlerde elini taşın altına soktu. Bunun en güzel örneklerinden birini Türkiye'de ilk defa büyük şehirlerin dışında Yerel Yönetim olarak Nazilli NAKUT arama kurtarma ekibini, 25 kişilik oluşturarak Türkiye'de afetlerde hazır bir belediye ve afetlere hazır bir Nazilli sağladı. Nazilli Türkiye'de büyük depremler yaşamış ve afetlerde de bedel ödemiş bir ilçemiz. Bunun farkında olan Nazilli, ilçenin afete hazır bir kent olarak hazırlarını tamamlamış afet toplanma yerlerini işaretlemelerini yapmış ve bölgede ciddi bir ekip oluşturmuştur. Günümüzde diğer illerde oluşturulan gönüllü ekiplerle beraber bir koordinasyon sağlayarak mevcut Aydın'daki AFAD ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek afetlere hazır bir kent için 2 defa da tatbikat gerçekleştirmiştir. Bu konuda Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarını öncelikle kutluyor ve tebrik ediyorum. Bunun dışında Türkiye'de afete hazırlıklı olmak anlamında tüm devlet ve sivil toplum ve kamu kuruluşlarının işbirliğiyle bir uluslararası afet tatbikatına da Aydın'daki gönüllü kuruşlarla katılım sağlanacak. Bu da Türkiye'de afetlerde tüm kuruluşların işbirliği yapmasını imkânını ve nasıl bir birliktelik sağlayacağını ortaya çıkaracak. Afetlerde sadece kamunun tek başına olması mümkün değil. Çıkarabileceği ekip sayısı belli. Kamunun yanında gönüllü kuruluşların ve özellikle haberleşme konusunda Türkiye'de çok geniş bir alana sahip olan 54 ilde örgütlenmiş Radyo haberleşmesini sağlayan TRAC gibi örgütlerin bu afet haberleşmesinde çok büyük fonksiyonu var. Bunun farkında olarak Türkiye'deki AFAD, Gönüllü Kuruluşlar, STK'lar, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu ve belediyelerin oluşturduğu NAKD, EFAK gibi diğer Belediyelerde de yeni yeni oluşmaya başlayan ekiplerin koordinasyon ve işbirliği içinde çalışması bizim afetlerden başarılı bir şekilde çıkmamızı sağlayacak ve bunun için bu tür yapılan etkinlikler ve birliktelikler ortak yapılan tatbikatlar çok önemli. Bizim afetlerde kamu, Sivil Toplum örgütleriyle elbirliğiyle bu işin altından çıkabiliriz. Bu konuda da AFAD'ın öncülük etmesi ve bununla ilgili bir gönüllülük birimi oluşturulması Türkiye'de örnek ve çalışmadır. Bu konuda da AFAD'ın yaptığı bu çalışmayı kutluyorum” dedi.

“Türkiye genelinde 55 şubemiz, 24 tane temsilciliğimiz, 2 bin 100 civarında da üyemiz var”

TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa'da; “Bu bina aynı zamanda Nazilli'deki kriz merkezi, yönetim merkezi olarak ve işlev görecek. Bizim için diğer kurumlarla bir araya gelip koordine olup haberleşme hizmetini yürütebileceğimiz bir mekan oldu. Geçmişte bütün dünyada yaşanan örnekler şunu gösteriyor ki büyük yerlere, çok geniş alanları, çok geniş kesimleri etkileyen olaylarda maalesef telefonlar kullanılmaz hale geliyor ya da hasar gördüğü için afette kullanılmaz hale geliyor. Sonuç itibariyle halkın kurumlarla olan ve Acil Yardım kanalları ile olan ilişkisi kesiliyor. Biz onu gidermeye yönelik olarak çalışıyoruz. Haberleşme Hizmet Kurumu Türkiye afet müdahale planının da çözüm ortağıyız. Buranın güzel bir özelliği de burası engellilere göre yapılmış bir bina. Olayın içinde olarak haberleşme hizmetinde görev olarak hem çok değerli katkılar verebileceğini umuyoruz. Türkiye genelinde 55 şubemiz, 24 tane temsilciliğimiz var. 2 bin 100 civarında da üyemiz var. Türkiye'nin aşağı yukarı Güneydoğu'daki bazı vilayetler hariç her yerde altyapımız var. Bu arada Türkiye'nin internetten bağımsız bir Coğrafi bilgi sistemi de çalıştırıyoruz. Deprem Rasatları, Kandilli Rasathanesinden kesintisiz olarak Türkiye'nin aşağıya yukarı yüzde seksenine şu anda ulaşabilir durumdayız. Böyle bir takım özellikli hizmetleri yürütüyoruz. Her gönüllümüz aslında yetişmiş ve donanımlı haberleşme personeli. Dolayısıyla en kötü şartlarda bile her altyapı çökse bile biz insan gücüyle deneyimli ve donanımlı insan gücüyle bu muhabere sağlıyoruz. Türkiye afet müdahale planı çok önemli. 28 tane hizmet grubunu 24'ünde gönüllü katılım öngörülmüş. Maalesef sadece iki tanesinde veya en fazla üç tanesinde gönüllü katılım var. Bunun arttırılması gerekiyor. Ve de hizmet grupları birbirine olan interaktif ilişkisinin geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye afet müdahale planı dünyanın en gelişmiş afet müdahale planlama sistemi. Bunun içini doldurursak bu ülke için çok hayırlı olacaktır. Ve dünyada her türlü altyapı çöker her muhabere çöker, ama bizimki çökmez. Amatör telsizcilerinki çökmez” dedi.

“Afet olduğunda müdahale sırasında en büyük sorun iletişim”

Aydın Vali Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Günay ise; “Ama bu bina sadece dernek binası gibi değil aynı zamanda engelsizlerin yaşam alanını hepimize gösterecek güzel örnek olarak yapılmış bir bina. Afet olduğunda müdahale sırasında en büyük sorun iletişim. Böyle bir anda bütün iletişim alanları kilitleniyor. Hiç bir şey yapamıyorsun. Kimse kimseye ulaşamıyor. Biz birde bunu krizi yönetmek zorunda olan, insanları kurtarmak için ekipleri yönlendirmek zorunda olan yöneticileriz. Bu sırada bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan biri haberleşme. Haberleşme konusunda elimizde uydu telefonları var. Pek çok şeye hakimiz ama sayısı sınırlı. İşte bu sivil toplum kuruluşları bu kuruluşlar bize bu konuda destek olacak. Yani benim elimde 10 tane iletişim olanağı varsa uydu telefonunu açıp ben kaymakamla irtibat kurabiliyorum, belediye başkanıyla irtibat kurabiliyorum. Ama sahaya sevk ettiğim 100 tane ekiple irtibat kuramayabilirim. İtfaiyesiyle, sağlıkçısıyla, bina yıkıntısını kurtaran insanla haberleşemem. O yüzden bunlar bizim için çok önemli. Şu anda biz 100 tane haberleşme cihazına sahip değilsek eğer o 90 tane işte sizden bekliyoruz. Sivil toplumdan bekliyoruz. Bu konuda destek verdikleri için onları kutluyorum. Gönüllü olarak yapılan iş her zaman bizim için çok daha kıymetlidir. Bugün burada oluşumuzun sebebi de bu konuda herkesin duyarlılığını artırmak” dedi.