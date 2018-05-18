Askeri gemilerin komutanları Belediyeyi ziyaret etti

Tatbikat nedeniyle Kuşadası’na gelen 2. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Emre Sezenler, TCG Gelibolu Fırkateyni Komutanı Deniz Yarbay Ali Tuna Baysal , TCG Bozcaada Korveti Komutanı Deniz Binbaşı Aytaç Gelgeç ve TCG Yıldız Hücumbotu Komutanı Deniz Binbaşı Cihat Seyhan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk’ü ziyaret etti. Ziyarette Deniz Kurmay Albay Sezenler, Başkan Vekili Tünk’e teşekkür plaketi verdi.
Beyaz Fırtına Tatbikatı komutanlarının ziyaretinin ardından, Başkan Vekili Tünk, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile birlikte TCG Gelibolu Fırkateyni, TCG Bozcaada Korveti, TCG Yıldız Hücumbotun ve TCG Tayfun Hücumbotu’nu dolaşarak tatbikat personelini ziyaret etti.