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18 Mayıs 2018 19:21

Askeri gemilerin komutanları Belediyeyi ziyaret etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi’nde düzenlenecek olan ’Beyaz Fırtına Tatbikatı’ kapsamında Kuşadası Limanı’nı ziyaret eden TCG Gelibolu Fırkateyni, TCG Bozcaada Korveti, TCG Yıldız Hücumbotu ve TCG Tayfun Hücumbotu Kuşadalıların ziyaretine açıldı.

Askeri gemilerin komutanları Belediyeyi ziyaret etti

18 Mayıs 2018 19:21


Tatbikat nedeniyle Kuşadası’na gelen 2. Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Emre Sezenler, TCG Gelibolu Fırkateyni Komutanı Deniz Yarbay Ali Tuna Baysal , TCG Bozcaada Korveti Komutanı Deniz Binbaşı Aytaç Gelgeç ve TCG Yıldız Hücumbotu Komutanı Deniz Binbaşı Cihat Seyhan, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk’ü ziyaret etti. Ziyarette Deniz Kurmay Albay Sezenler, Başkan Vekili Tünk’e teşekkür plaketi verdi.


Beyaz Fırtına Tatbikatı komutanlarının ziyaretinin ardından, Başkan Vekili Tünk, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile birlikte TCG Gelibolu Fırkateyni, TCG Bozcaada Korveti, TCG Yıldız Hücumbotun ve TCG Tayfun Hücumbotu’nu dolaşarak tatbikat personelini ziyaret etti.




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