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23 Kasım 2017 08:00

ASKİ’nin Bağarası’ndaki çalışmaları aralıksız devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin, Söke’ye bağlı en büyük ve eski yerleşim yerlerinden biri olan Bağarası Mahallesi’nde başlattığı kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

ASKİ’nin Bağarası’ndaki çalışmaları aralıksız devam ediyor

23 Kasım 2017 08:00


Eski yerleşim merkezi olması nedeniyle kimi sokaklarında kanalizasyon, kimi bölgelerinde ise hala foseptik çukurları kullanılan Bağarası Mahallesi’nin bu çağ dışı durumuna Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu neşter vurdu. Bu dev projeye imza atan Başkan Özlem Çerçioğlu, projelendirme, iller bankası, ihaleler, şantiye tespiti derken Bağarası’nın bu büyük sorununu da çözüme kavuşturdu.


İşte bu önemli projeyi ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Aydın Büyükşehir Belediyesi Batı Bölgesi Koordinatörü Fatih Akkentli ve Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet Özdemir, çalışmaları yerinde inceledi.


İnceleme sırasında konuşan Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet Özdemir, geçen hafta sonu projenin açılışını yaptıklarını belirterek, “Bir hafta sonra ise ASKİ Genel Müdürümüz Bağarasına kanalizasyon çalışmalarını yerinde incelemeye geldi. Başlamak işin yarısını almak demektir bayağı yol kat ettik. Bağarası yerleşim merkezinde de çalışmalar başladı. Ufak tefek hatalar çıksa da tahminimiz odur ki taahhüt tarihinden önce çalışmalar bitecek. Gidişatı çok güzel. Muhtar olarak bu işin takibini bırakmayacağım. İşin üstündeyiz. ASKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte kontrol ve aynı takvim üzerinde seyrediyoruz. Başta Topuklu Efemiz olmak üzere tüm emeği geçenlere mahallem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise, çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi: “Şu anda sizlerin de gördüğü gibi iş makineleri geldi. Yüklenici arkadaşımız kısa zamanda mobilize oldu. Şantiyesini kurdu. Çalışma ekibini kurdu. Ekipmanlar geldi. Kazıya devam ediliyor. Tabii ki yüklenici firmadan beklentilerimiz farklı. Sözleşme üzerinde bir iş bitiş süresi versek de ki bu da 750 iş günü bu süresini yarıya çekecektir. Nasıl başlanırsa hani öyle gidilir derler. Biz de bu işin başlangıcından bakarak bunun yarısı kadar kısa bir sürede bitirileceğini tahmin ediyoruz. Kolay değil nereden baksanız 9 milyonluk bir yatırımdan söz ediyoruz. Yani 35 kilometrelik bir kanalizasyon hattından bahsediyoruz koca Bağarası’nı kapsayan bir iş. Vatandaşlarımıza ve Bağarası’na şimdiden hayırlı olsun diliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız sürekli. Hızlı şekilde nasıl bitirilir kaliteli bir şekilde nasıl bitirilir onu gerçekleştirmek için çalışacağız”




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