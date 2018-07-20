ATB’den Çıldır, Eximbank irtibat bürosu ve fuar alanı talebi

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyet Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Aydın Adnan Sezgin’i makamlarında ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur Haziran ayında dönem Başbakanı Sayın Binali Yıldırım tarafından, Çıldır Havaalanı’nın yolcu taşımacılığına açılması yönünde verilen müjdeyi sevinçle karşıladıklarını, Çıldır Havaalanı’nın en kısa sürede sivil havacılığa açılmasını beklediklerini, Aydın’da Türk Eximbank ile ihracatçılarımız arasında köprü oluşturmak amacıyla, irtibat bürosunun bir an önce faaliyete geçmesi yönünde beklentilerinin arttığını, 2018 Şubat ayında 62’si uluslararası olmak üzere 318 firma ve 484 marka ile 193 bin ziyaretçiyi ağırlayarak 55 milyon TL’nin üzerinde sıcak satışla bitirilen, Aydın Pamuk Tariş depolarında gerçekleşen Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarının bu potansiyeli ile, modern bir fuar alanına sahip olduğu takdirde Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ve kazandırılacak birçok yeni fuar ile ilimizin birçok özelliğinin yanında, fuar kenti olarak da bilinirliğinin artacağını vurgulayarak fuar alanı konusunda taleplerini iletiler.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve beraberindeki heyette; Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik, Erkan Aslan Mehmet Ali Avcu ile Genel Sekreter Neslihan Koç yer aldı.