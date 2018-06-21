Avrupa ikincisi Fadime’den İl Müdürü Demir’e ziyaret

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Sporcusu Aydınlı Fadime Atalay 2018 yılında Muay Thai Türkiye Şampiyonu, Wushu Türkiye Şampiyonluğu ve Boks Türkiye İkinciliği dereceleri elde etmesinin ardından Wushu Kung Fu’da elde ettiği Avrupa 2’nciliği derecesi ile Aydın’da en başarılı sporcular arasına girmeyi başardı.

Avrupa 2’nciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi olan Fadime Atalay 2017 yılında Muay Thai Dünya İkincisi olan ablası Nefise Atalay’ı örnek aldığını ve hedefinin dünya şampiyonası olduğunu belirtti.

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Milli Takım Antrenörü Murat Kaya ile Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Akbulut ve Wushu İl Temsilcisi Erol Genç, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e ziyarette bulundular.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Ökkeş Demir, “sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyorum. Sporcumuzun üzerinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonasında elde etmiş olduğu ikincilik derecesi bizleri gururlandırdı. Sporun gelişimini sağlamak için tüm imkanları kullanmaktayız. Sporcularımızın uluslararası dereceler alarak ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeleri bizler için gurur kaynağıdır. Spora ve sporcularımıza desteklerimiz devam edecektir. Sporcumuz Fadime Atalay’dan ve Antrenörü Murat Kaya’dan yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Başarılarını bir çıta yükselterek bizleri tekrar ziyaret etmelerini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Kung-Fu Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya desteklerinden dolayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e teşekkür etti.