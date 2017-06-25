Aydın AK Parti bayramlaştı

AK Parti Efeler İlçe Teşkilatının düzenlediği bayramlaşma programı Efeler Öğretmenevinde gerçekleşti. AK Parti Aydın Milletvekilleri Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş programa katılan partililerle bir araya gelerek bayramlaştı.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, bayramlaşma programına katılan misafirlere teşekkür ettiği konuşmasında, “Yoğun geçen hak oylamasının akabinde karşıladığımız Ramazan ayının bereketi ile yüzlerce evde gönül sofralarında misafir olarak programlar gerçekleştiren teşkilatımdaki tüm arkadaşlardan Allah razı olsun” dedi.

Özmen, “Bereketli bir Ramazan ayı geçirdik”

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen konuşmasında bereketli bir Ramazan ayı geçirdiklerini, onun öncesinde Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, “Allah önümüzdeki senelerde de bu bayramlara ağız tadıyla ulaştırsın. Çok bereketli bir Ramazan ayı geçirdik. Bütün arkadaşlarımız kapı kapı iftar sofralarına misafir oldular. Bu süreçte emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Türkiye çok önemli bir süreçten geçti. 16 Nisan halk oylamasında Türkiye’de sistem değişikliğini bu kadrolarla gerçekleştirdik. Ve inşallah 2019’a doğru giderken uyum yasaları ile beraber Türkiye’deki yeni sistemin alt yapısını inşa edeceğiz ve hep beraber yeni Türkiye’nin güçlü Türkiye’nin kuruluşunda emeği olan kardeşlerimizle tarihe adımızı altın harflerle yazdıracağız.

İşgal hareketinde hep beraber mücadele ettik

AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, 15 Temmuz günü yaşanan işgal girişiminde bütün teşkilat olarak mücadele verdiklerini ifade etti. Öz, “Milletvekili olarak yaklaşık iki yıldır Aydınımıza hizmet ediyoruz. Bu iki yıl içerisinde sizlerle birlikte iki seçim bir referandum bir de maalesef işgal hareketi yaşadık. Bu işgal hareketinde hep birlikte mücadele verdik. Ben emeklerinizden dolayı AK Parti Milletvekili olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. AK Partinin Aydın’daki yükselişinin devam etmesi için önümüzdeki süreçte de çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Akan gözyaşı hep Müslümanların gözyaşı”

Her bayramlaşmada dünyanın bazı yerlerinde akan kan gözyaşı ve yapılan zulümlerden bahsetmek zorunda kaldıklarını ifade eden AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, “Akan gözyaşı hep Müslümanların gözyaşıdır. Her bayram Ortadoğu başta olmak üzere Müslümanların acı çektiğini görüyoruz. Dünyanın içerisinde olduğu bir sıkıntı var. Hem ekonomik hem kaynaklar konusunda sıkıntı var. Diğer taraftan da gerilim altındayız. Türkiye çok kritik bir süreçten geçiyor. Eğer şu 15 yıllık süreçte AK parti gibi bir iktidar olmasaydı, sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir lider olmasaydı, küresel güçler Türkiye üzerinde operasyonlarını gerçekleştirmiş olacaklardı. Türkiye belki bir Suriye ve Irak’ın düştüğü duruma düşecekti. Dalga dalga geldiler ve gelmeye devam ediyorlar. Ekonomik, sosyal boyutlarla saldırıyorlar. Hedefe koydukları da Recep Tayyip Erdoğan. Almanya da seçim yapılıyor, seçimin ana propaganda malzemesi Recep Tayyip Erdoğan. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Gerçekten sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Yaşayacaksak onurumuzla şerefimizle yaşarız, öleceksek te onurumuzla şerefimizle şehit oluruz’ diyor. Bizim gidecek başka yerimiz yok, Suriyeliler bize geldiler. Çünkü onlar Osmanlının tebası, ama biz hiçbir yere gidemeyiz. Ya Türkiye’yi ayakta tutacağız, ya da oynanan oyunlara kurban olacağız” dedi.

“Senin adalet sözüne nasıl inanalım”

Muhalefet partilerinin de Türkiye üzerine oynanan oyunları dikkate alarak muhalefet yapmalarını isteyen Erdem, “Elbette muhalefet yapıp görüşlerini söyleyecekler, bizi eleştirecekler. Türkiye üzerine oynanan oyunları bilerek, muhalefet partilerinin çok dikkatli hareket etmeleri lazım. Adalet istiyoruz diye yürüyüşe başladılar. Bunların sözünü tutması için, adalet isteğine inanması için 40 yıl geçmesi lazım. 40 yıl şöyle adam gibi tavırlarını gösterecek. CHP olarak senin adalet sözüne nasıl inansın millet. 1960 ihtilalindeki tavrını biliyoruz senin. 28 Şubat’taki tavrını biliyoruz. 367 kararındaki tavrını biliyoruz. Refah Partisi kapatılırken diğer siyasi partiler kapatılırken senin tavrını biliyoruz. Başörtüsündeki tavrını biliyoruz. Biz senin adalet sözüne nasıl inanalım. Şöyle bir 40 yıl geçsin bu millet senin bir duruşunu görsün. Gerçekten samimisin, gerçekten dürüst olarak bir duruş gösterebiliyor musun, ondan sonra biz senin sözüne inanalım” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, geçen yıl burada bayramlaştıklarını ve zamanın çok hızlı geçtiğini ifade ederek, “Zaman çok hızlı bir şekilde akıyor. Geriye doğru baktığımızda o bir yıl içerisinde çok önemli olaylar yaşadık. Bir 15 Temmuz vakasını yaşadık. Allah bir daha bu memlekete böyle bir olay yaşatmasın. Ve ardından halk oylamasını yaşadık. Önümüzdeki günlerde çok hızlı geçecek. Önümüzdeki süreç çok önemlidir. Çünkü şer güçler, küresel güçler, içerideki hainler, rahat durmuyor. Sürekli oyun kuruyorlar. Bölgemizdeki küresel güçlerin oyunlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu kurulan oyunları bozabilecek tek ülke Türkiye. Türkiye’nin potansiyelini bildikleri için ülke üzerinde oyunlar kuruyorlar. Ama her seferinde bu oyunları milletimiz bozuyor. İşte bu dönem bizim cephanemiz birlik ve beraberlik olacak arkadaşlar. Bir ve beraber olmak durumundayız. O Çanakkale ruhu, o 15 Temmuz ruhu canlı olduğu sürece hiçbir güç başaramayacak” dedi.

Katar yalnız değil

Karanlık güçlerin bu coğrafya üzerinde oyunlarının devam ettiğini belirten Savaş, “Bize destek olan bizimle iyi ilişkiler içerisinde bulunan ülkeler üzerinden bize operasyonlar yapılıyor. Bakın iki buçuk milyon nüfuslu, kişi başına düşen milli geliri 140 bin dolar olan dünyanın önemli bir likit doğalgaz ihracatçısı. Ülkemizde ve tüm dünyada önemli yatırımları var. Ve ülkemizi de önemli destekleri var. Ne dediler Katar’a sen teröristlere destek çıkıyorsun. Çifte standarda samimiyetsizliğe bakın. Avrupa ne yapıyor, FETÖ terör örgütüne sahip çıkmıyor mu? Avrupa terör örgütlerine kucak açmıyor mu? Açıyor, tüm dünya biliyor. Ama Katar yalnız değil. Katar’a sahip çıkan bir Türk Milleti var, o Türk Milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan var. İşte milletin adamı olmak, lider olmak bu demek” dedi.

Efeler Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma programına AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Aydın Milletvekilleri Abdurrahman Öz, Mehmet Erdem, Mustafa Savaş, Efeler İlçe Başkanı Aytaç Arslan, AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Enes Yıldız, Saadet Partisi İl Başkanı Ali Söğüt ve partililer katıldı.