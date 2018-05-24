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24 Mayıs 2018 14:19

Aydın Büyükşehir’den Karacasu’da Çanakkale sergisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ’Çanakkale Zaferi 1915’ sergisini Karacasu’da açtı.

Aydın Büyükşehir’den Karacasu’da Çanakkale sergisi

24 Mayıs 2018 14:19


Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan "Çanakkale Zaferi 1915" sergisi Karacasu’da sergilenmeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karacasu Kültür Merkezi’ndeki sergide hem Çanakkale Savaşı anlatılıyor hem de savaşta kullanılmış gerçek savaş malzemeleri yer alıyor.


Savaşta askerler tarafından kullanılan gerçek top mermilerinin de bulunduğu sergide, bunların yanı sıra yine savaşta kullanılan süngüler, silahlar, Türk askerlerine ait çarıklar, saatler, dürbünler, fenerler yer alıyor.


Sergiyi ilk gün meraklı gözlerle öğretmenleriyle birlikte gelen öğrenciler derslerinde işledikleri konuları hem daha iyi öğrenme fırsatı buldular, hem de merak ettikleri konuları öğretmenlerine sorarak öğrendi.




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