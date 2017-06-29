Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:31

Aydın hafta sonuna kadar kavrulacak

Aydın Pazar gününe kadar adeta kavrulacak.

Aydın hafta sonuna kadar kavrulacak

29 Haziran 2017 12:31

Yılın en sıcak günlerinin yaşanacağı Aydın’da sağlık görevlileri vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını önerdi.


Aydın’da 30 Haziran Cuma günü gölgede 44 derece olması beklenen sıcaklığın cumartesi Pazar günleri 45 derece olacağı belirtildi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kronik hastalığı olanların, hamile yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması önerilirken hekimler herkesin bol bol su ve sıvı tüketmesini önerdi.


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir 2. Bölge Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada 29 Haziran günü Aydın’da 42 derece olan hava sıcaklığının 30 Haziran Cuma günü 44 derece 1 Temmuz ve 2 Temmuz günlerinde ise 45 derece olacağını tahmin ettiklerini duyurdu. 3 Temmuz günü ise sıcaklığın 6 derece birden düşerek 39 dereceye inmesi tahmin ediliyor.


Aydın Liva Hastanesi Başhekimi Erdal Gezer, son bir hafta içinde Aydın’da sıcaklıkların çok ciddi derece arttığını vatandaşların giyinmesinden beslenmesine kadar sıcaklara karşı tedbirli olmasını önerdi. Yazın kıyafet seçimi kadar doğru beslenmenin de insanların sıcaklara karşı direncini etkilediğini belirten Gezer, bol, serin tutacak ve teri emecek kıyafetler tercih edilmesini beslenirken de sıvı ağırlıklı hafif gıdalar tüketilmesini tavsiye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    45°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    45°C
  • Pazar
    Sıcak
    45°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:42
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:32
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!