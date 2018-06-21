Aydın MHP seçim çalışmalarını değerlendirdi

MHP Aydın İl Teşkilat binasında gerçekleştirilen toplantıda çalışmaların en üst seviyede birlik ve beraberlik içerisinde devam ettiği belirtilirken, Türk Milleti’nin 24 Haziran’da gerekeni yapacağı açıklandı.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek “Vatandaşlarımıza Cumhur İttifakı’nı anlatmak için çok donanımlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçen hafta Söke ilçemizde tüm milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız ilçe teşkilatlarımız toplanarak komple Söke ilçemizi fethettik. Dün Nazilli ilçemizdeydik. Orada da programımızı gerçekleştirdik. Nakış nakış ilmik ilmik Milliyetçi Hareket Partisi gönülleri işlemeye ve fethetmeye devam ediyoruz. Sıkılmadık el, girilmedik ev bırakmıyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ise “Seçim startının verildiği ilk günden bu yana tüm teşkilatlarımızla sahaya indik. Milletvekili adaylarımız ve teşkilatımız ile birlikte sahada Aydınlılarla kucaklaştık. Bize oy vermelerini rica ettik.

Hepinizin bildiği gibi zorlu bir süreçten geçtik. MHP her zaman çetin işlere talip olmuştur. Bu dönemde bizi yok edip parçalamak istediler. Biz dualı bir davayız. Bize zarar vermek için uğraşan yapı dağılacaktır. Bunu 24 Haziran’da göreceğiz. Biz her zaman liderimiz Devlet Bahçeli’nin izinden yürüdük. Vatanı dağıtmak bölmek isteyenler karşılarında hep bozkurtları, Asenaları gördü. Biz bilge bir liderle yürümekten gururluyuz. 24 Haziran seçimlerine iki gün kaldı. Vatanına milletine hainlik yapanları gördüğümüz bu süreçte, vatana hizmet edenleri de gördük. Hiçbir ülkücü vatan hainleri ile bir arada olmaz. 24 Haziran’da elinin gideceği yer üç hilalin üstüdür. Aydın Kuvayi milliye şehridir. Aydın insanı düşmana toprağını teslim etmemiştir, bu vatan hainlerine oy da vermez. MHP’nin yeri Cumhur İttifakı’dır. Diğer tarafta zillet ittifakı vardır. Türk Milleti, Aydınlı kardeşlerimiz o zillet ittifakına gereken dersi vererek, büyük bir destan yazacaklardır” diye konuştu.

Seçim değerlendirme toplantısına MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Aydın Milletvekili adayları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.