Vali Yavuz Selim Köşger, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından temiz edilen tekerlekli sandalyeleri Aydın Genç Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları Berkay Uslu, Murat Doğan ve Erkan Ünlü’ye teslim etti.

Aydın Valiliğinde düzenlenen etkinlikte tekerlekli sandalyeleri sporcularla birlikte telim alan Kulüp Başkanı Mehmet Güler, “Aydın Genç Efeler Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı olarak Tekerlekli Sandalye 2. Ligi’nde mücadele ediyoruz. 12 takımlı ligde 6’ıncı sırada bulunuyoruz. Sporcularımızdan ikisinin tekerlekli sandalyesi eskimiş, diğeri ki ise emanet sandalye ile maçlara çıkıyordu. Bu Pazar günü sahamızda ikinci yanının ilk maçına çıkacağız. Berkay aynı zamanda milli takım oyuncusu. Bu yardım O’nun için daha da anlamlı oldu. Önümüzdeki günlerle milli takım kampına gidecekti. Artık kendi sandalyesiyle antrenman yapabilecek. Başta Valimiz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Her biri 12 bin 500 lira olan kişiye özel tekerlekli sandalyelerin YİKOB tarafından temiz edildiğini kaydeden Vali Köşger ise, “Özellikle spor alanında faaliyet gösteren arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız özel sporcularımız, onların daha özel bir desteğe ihtiyaçları vardı. Valilik olarak sporcularımızın fiziksel özelliklerine uygun tekerlekli sandalyeleri imal ettirip, onlara hediye ettik. Üçü de başarışı sporcular, Berkay aynı zamanda milli takımımızda ter döküyor. Bizim verdiğimiz malzemeyle milli takım kampına da katılacak. Bütün sporcularımızdan başarı bekliyoruz. İlimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Onlarda bunu hakkıyla yerine getireceklerdir inşallah. Kendilerine hayırlı olsun” şeklinde konuştu.