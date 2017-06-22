Aydın’da 11 engelli sevndrildi

Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş, Ramazan ayı içerisinde duyarlı bir davranış örneği göstererek, tekerlekli sandalye bağışında bulunan firma yetkilisi Hakan Çetin’eteşekkür etti.

Altınbaş, tekerlekli sandalyelerin dağıtımına başlandığını ve ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini belirterek, “Yaşlılar bizim her şeyimiz. Onlar yaşayan tarih ansiklopedilerimiz. Hayatlarında büyük sıkıntılar çekmişler. Bizler de elimizden geldiği kadar yaşlı gündüz bakım evimizde onları memnun etmeye çalışıyoruz. Ama bu iş sadece bizimle değil, Aydın’ın diğer tüm dinamikleri ile de yapılmalı. Hakan bey duyarlı davranarak ihtiyaç sahiplerine verimek üzere, 11 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Böyle mübarek bir günde çok büyük bir sevap işledi. Allah ondan razı olsun” dedi.