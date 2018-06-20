Aydın’da 24 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi

Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve vatandaşların katılımı ile yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Yedi Eylül Mahallesinin Aile Sağlık Merkezine kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, “24 Nolu Aile Sağlık Merkezimiz mahallemize hayırlı olsun. Bu merkezimizde iki adet doktorumuz sizlere hizmet verecek. Sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışına katılan Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, “AK Parti Hükümeti olarak göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana sağlıkta çok önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şehir hastaneleri projelerimiz ile sağlıkta beş yıldızlı hizmet vermeye başladık. Yedi Eylül Mahallemizde açılan sağlık merkezimiz hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra gerek sağlık ve gerekse diğer alanlarda yatırımlarımız ve hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.