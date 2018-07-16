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16 Temmuz 2018 14:24

Aydın’da atletizm heyecanı yaşanacak

Atletizm 4.

Aydın’da atletizm heyecanı yaşanacak

16 Temmuz 2018 14:24

Bayrak Takım Yarışmaları Festivali Aydın’da gerçekleştirilecek.


Türkiye Atletizm Federasyonunun 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Bayrak Takım Yarışmaları Festivali Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Efeler Kardeşköy Atletizm Pistinde gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde 15 ilde gerçekleştirilecek müsabakalar eş zamanlı olarak Aydın’da 17 Temmuz 2018 Salı günü saat 17.00’da Efeler Kardeşköy Atletizm Pistinde tamamlanacak.


U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde yapılacak olan yarışmalara Muğla, İzmir, Uşak, Manisa ve Aydın’dan katılacak sporcular ter dökecek. U12 karma takımında yarışmaya katılacak sporcular 5x60 m. bayrak koşusu, 5x durarak uzun atlama ve 5x 1 kg.lık sağlık topu fırlatarak takımların üç yarışmada elde ettiği toplam puana göre sıralama belirlenecek.


U14 karma takımı 5x80 m. bayrak koşusu, 5x uzun atlama ve 5x 1 kg’lık sağlık topu fırlatma, U16 karma takımı 4x100 m. bayrak koşusu, 4x uzun atlama, 4x 3 kg.lık gülle atma, U18 takımı 4x100 m. bayrak koşusu, 4x uzun atlama 4x 800 m. karma bayrak koşusu sonucunda elde edilen toplam puana göre sıralamaya girecek.


Yarışmalar sonucunda derece elde eden takım sporcularına Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından madalya takdim edilecek.




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