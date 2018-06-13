Aydın’da bayram yağışlı geçecek

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramının 1’inci günü Bölgemiz parçalı ve çok bulutlu; akşamüstü ve akşam saatlerinde Balıkesir’in, Manisa’nın, İzmir’in ve Aydın’ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayramın ikinci günü, Bölge geneli aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bayramın üçüncü günü Bölge geneli aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Son günlerde mevsim normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı bayramın 2’inci gününden itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşecek. Ramazan Bayramının 2’inci ve 3’üncü gününde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz şartlara karşı ilgililerin yayınlayacağımız meteorolojik tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri ve buna göre tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir” denildi.