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19 Mayıs 2018 16:19

Aydın’da ev yangını

Aydın’da müstakil bir evde meydana gelen yangın Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Aydın’da ev yangını

19 Mayıs 2018 16:19

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Yangın saat 10:00 sıralarında Efeler İlçesi Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Erkan Kaçmaz’a ait depo ve ev olarak kullanılan müstakil binadan dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine ihbar ederek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi alevlere hemen müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü.


Yangın sonucu Erkan Kaçmaz’a ait ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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