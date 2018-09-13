Aydın'da halk otobüsü refüje çarptı; 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde özel halk otobüsünün refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yedieylül Mahallesi Aydın-İzmir Karayolu üzeri Mehmet Akif Caddesi girişinde meydana geldi. Tellidede-Üniversite seferini yapan 09 M 0117 plakalı şoför O.K. idaresindeki şehiriçi özel halk otobüsü önünde seyreden plakası öğrenilemeyen başka bir aracın hatalı dönüş yapması ile yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü O.K kazada yaralanmazken, çarpmanın etkisi ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan üç kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası hasar gören otobüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis kazaya sebebiyet veren diğer aracı bulmak için çalışma başlattı.