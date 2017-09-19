Aydın’da insansız hava araçlarının izinsiz uçuşları yasaklandı

Aydın Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “PKK/KCK, DEAŞ, FETÖ/PDY ve DHKP/C başta olmak üzere, terör örgütlerinin müşterek hareket ederek toplumsal huzuru ve birliğimizi bozma hedefi sansasyonel eylem arayışı içerisinde bulundukları bilinmektedir. 22 Şubat 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İnsansız Hava Aracı Talimatında ‘Meskun mahal, kalabalık veya çok kalabalık bölgelerde, yapılacak her türlü uçuşlarda ise 5 iş günü öncesinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan Uçuş İzni Talep Formu ile başvuru yapılır’ denilmektedir. İl merkezi ve ilçelerimiz genelinde İnsansız Hava Araçları (Drone) ile yapılabilecek eylemlerin önüne geçilebilmesi, genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması amacı ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini tespit amacı ile yaptıracakları uçuşları Insansız Hava Aracı Talimatının Uçuş izni Gerekliliklerini belirleyen 17’ci Maddesine uygun olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat yaptıktan sonra yeterliliğin sağlanması halinde mülki idare amirliklerine müracaat etmeleri hususunu; Sivil vatandaşlar tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almadan İnsansız Hava Araçları (Drone) ile yapılacak olan her türlü uçuşun 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun ’Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler’ başlıklı 11. Maddesinin (m) fıkrası ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununu 11/C Maddesi hükümlerine göre il merkezi ve ilçelerimizde Olağanüstü Hal süresince Valilik Makamının 15 Eylül 2017 tarih ve 300 sayılı olurları ile yasaklanmıştır” denildi.