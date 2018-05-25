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25 Mayıs 2018 12:28

Aydın’da kuruluşlar arası masa tenisi turnuvası başlıyor

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ve Aydın Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet takviminde yer alan Aydın Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Turnuvası 02 – 03 Haziran 2018 tarihlerinde Efeler Mimar Sinan Spor Salonunda başlıyor.

Aydın’da kuruluşlar arası masa tenisi turnuvası başlıyor

25 Mayıs 2018 12:28


Turnuva kadınlar ve erkek olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecektir. Turnuva sonunda başarı elde eden kuruluşlar Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda turnuvaya katılmak isteyen kuruluşlar takım listelerini en geç 31 Mayıs 2018 saat 15.00’a kadar Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne resmi yazı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Resmi yazı ile bildirim yapmayan kuruluşlar turnuvaya katılamayacak.


Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından turnuva sonunda derece elde eden kuruluşlara kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edilecek. Detaylı bilgi için aydin.gsb.gov.tr adresinden veya 0256 213 11 66 – 111 numaralı telefondan bilgi alabilecek.




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