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20 Kasım 2017 10:40

Aydın’da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

AYDIN (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde ise yerel olarak çok kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Aydın’da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor

20 Kasım 2017 10:40


Ege Bölgesi’nde bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bölge genelinde İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir illerinde kuvvetli ve kıyı kesimlerde yerel olarak çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde rüzgarın kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklar olan ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Ayrıca öğle saatlerinden sonra Ege Denizi genelinde rüzgarın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatıdan 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.




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