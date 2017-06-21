Aydın’da mevsimler değişti

Bu durumdan en fazla etkilenen çiftçiler ise yağmur duası yerine güneş duasına çıkacaklarını belirtti.

Aydın’da yaşayan vatandaşlar özellikle son bir ayda üç mevsimi bir arada yaşıyor. Haziran ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen tam anlamda yaz mevsimine geçiş yapamayan Aydınlılar kış, ilkbahar ve yazı bir arada yaşıyor. Yıl içinde dört mevsimin yaşandığı Aydın’da adeta tropikal iklim özellikleri görülmeye başlanırken gün içinde yaşanan hava değişikliği nedeniyle sabah ile akşam arasında ciddi ısı farkları da ortaya çıkıyor. Özellikle yüksek kesimlerde ikamet eden ve henüz sobalarını kaldırmayan vatandaşlar yaşanan ısı kaybı nedeniyle uzun kollu elbiseler giymeye devam ederken zaman zaman da soba yakıyor. 2017 yılında yaz mevsimine hasret kalan Aydınlılar, bir gün sıcaktan kavrulurken bir gün de kışa geri dönüyor. Hava değişiklikleri nedeniyle bazı vatandaşların ateşli hastalıklara yakalandığı Aydın’da vatandaşlar kavurucu sıcakları da mumla arıyor.

Ramazan ayının yaz ayına denk gelmesi nedeniyle yaklaşık 17 saat oruç tutan vatandaşlar havaların serin gitmesine en çok sevinen kesim oldu. Geçtiğimiz yıllara oranla rahat bir oruç dönemi geçirdiklerini belirten Aydınlılar, uzmanların Ramazan ayının son haftasının da serin geçecek demesi üzerine derin bir oh çekti.

"Çiftçi güneş duasına çıkacak”

Geçtiğimiz yıl bu dönemde 45 derece sıcakla kavrulan Aydın’da bu sene sıcaklar henüz 40 derecenin üzerine çıkmadı. Sürecin sıkıntılı olduğunu ifade eden Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı, “Her şey Allah’ın elinde. Afet olursa öncelikle ilk başta zarar görecek ürün arasında pamuk geliyor. Bu yağmurlarla birlikte buğdayda da kalite kaybı yaşanıyor. Kuvvetli yağmur zeytinde de çiçek dökümüne etkisi oluyor. İncir üreticisi ilek asacak asamıyor. Allah çiftçinin yardımcısı olsun. İnşallah havalar bir an önce normal seyrine döner. Bundan sonra artık çiftçiye yağmurdan ziyade güneş lazım. Havalar bu şekilde seyrederse çiftçi bu sefer güneş duasına çıkacak” dedi.