Aydın’da NRP eğitimi verildi

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca Aydın’da 2 gün süre ile Neonatal Resusitasyon Eğitici Güncelleme Eğitimi düzenlendi. Aydın ve Manisa Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görevli 16 personel NRP eğitimine katılarak güncelleme eğitimini tamamladılar.

İzmir’den görevlendirilen güncelleme eğitimi veren eğitimcilere Aydın Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın katılımlarıyla teşekkür belgesi takdim edildi.

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birimi tarafından yürütülen Yeni doğan Canlandırma Programının (NRP) amacının, yeni doğan ölümlerinin azaltılması, yeni doğana optimal yaklaşım ve etkin bir resüsitasyon sağlanması ile doğum esnasında görev alan sağlık personelinin tümünün eğitime alınarak sertifikalandırılması olduğu