Aydın’da sağlıkta dijital dönüşüm

Başlatılan "SMS" uygulamasıyla, hastanede hastalara laboratuar sonuçları ve E-reçete numaraları cep telefonlarına SMS olarak gönderilmeye başladı.

Hastaların hastaneye girişinden çıkışına kadar olan süreçte birçok aşamayı SMS uygulamasıyla bildirerek kağıt israfının önüne geçmeyi ve hastaları daha kolay bilgilendirmeyi hedefleyen SMS uygulaması Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde başladı. Aydın’da HIMSS STAGE 6 Dijital Hastane Akreditasyonu belgesi alan tek hastane olduklarını belirten hastane başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş, dijital dönüşüm kapsamında kısa mesaj uygulamasının başladığını ve hastaların bu sistem üzerinden bilgilendirildiğini belirtti. Laboratuvar sonuçları ve E-reçete numaralarının SMS ile gönderilmesiyle bekleme süresi ve kağıt israfının önüne geçildiğini ifade eden Güneş, yeni uygulamayla birlikte hem hastaların hem de personelin konforunu arttırarak daha hızlı hizmet vermeyi planladıklarını dile getirdi.

Yeni sistem hakkında bilgiler veren Güneş, “Geçtiğimiz dönemlerde sisteme yazılan ilaçların E-reçete numarası bir kağıda yazılmakta ve hastalara verilmekteydi. Çeşitli sebeplerden dolayı E-reçete numarası yazılı kağıdı kaybeden hastalar ya hastaneye gelmekte ya da ilaçlarını alamamaktaydı. Şimdi ise eczanelerine telefonlarına gönderilen SMS ’i göstermeleriyle ilacını alabiliyorlar. Hastalarımızın muayenesinde istenen tahliller laboratuarlarımızda sonuçlandığında cep telefonuna SMS gönderiliyor. Bu uygulama ile zaman kayıplarının önüne geçilerek hasta memnuniyeti artmaktadır. Serviste yatan hastalarımız için de bu uygulamanın bir güzelliği var. Hasta için başka bir hekime danışılması gerektiğinde danışılan kişi için gerekli branş hekimin cep telefonuna hastanın hangi odada yattığı kısa mesaj uygulamasıyla bildiriliyor. Bu uygulamadan yararlanmak için hastalarımızın tek yapması gereken sisteme doğru telefon numaralarını bildirmeleri olacaktır” dedi.

“Çalışmalarımızın devamı gelecek”

Aydın il merkezinde HIMSS 6 Akreditasyon Belgesi olan tek hastane olduklarını belirten Güneş, “Himss Emram Modeliyle Dijital Hastane uygulamalarının hasta güvenliği konseptini ne kadar esas aldığını ölçümler. Hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen standartları benimseyerek hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlamaktayız. Biz ilerleyen süreçler için HIMSS STAGE 7’yi hedefleyen bir hastaneyiz. Bu bağlamda bizim hem SMS paketimizin hem de bundan sonraki süreçlerde HIMSS ile ilgili çalışmalarımızın devamı gelecek. Vatandaşımızın hasta memnuniyetini arttırmaya yönelik sağlıkla ilgili dijital platform çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

“Her süreci dijitalleştirmeyi hedefliyoruz”

Güneş, konuşmasının devamında, “SMS uygulaması ne kadar HIMSS’ten bağımsız olsa da telekomünikasyon ve mobil iletişimin veya dijital süreçlerin birlikte değerlendirildiğini düşünüyorum. Önemli olan vatandaşımızın doğru ve etkin bilgi sahibi olması ve sağlıkla ilgili süreçlerinde minimum hata payıyla hareket edilmesidir. Vatandaşımızın bilgilenmesi ve taleplerinin giderilmesi için bizzat bu uygulamaları giderilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hastanın hem acilden hem de poliklinikten girip servise yattığı ve taburcu olduğu, film çektirdiği, kan verdiği gibi her süreçte tamamen dijitalizasyon sağlama hedefimiz var. Branş hastanesi olmamız sebebiyle bu konuyu daha çok önemsiyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

HIMSS Nedir?

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society - Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu): HIMSS 1961 yılında kurulmuş; Amerika, Avrupa ve Asya’da yapılanmaları bulunan ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun ölçüde kullanımını sağlamayı hedefler. HIMSS, kendine başvuruda bulunan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirerek, geldikleri seviyeyi tespit etmek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modelini (1 ile 7 arası) kullanmakta ve dijital süreçlerini altıncı ve yedinci seviyeye kadar tamamlamış olan hastaneleri ise Akredite etmektedir.