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25 Haziran 2018 03:27

Aydın’da seçim coşkusu

Aydın’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye’nin ilk başkanı seçilmesi coşkuyla kutlanıyor.

Aydın’da seçim coşkusu

25 Haziran 2018 03:27

Aydın Şehir merkezinin yanı sıra köylerde Erdoğan’ın zaferi bayram havasında kutlanıyor.


Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı ile bilinen ve köydeki, 1200 seçmenin neredeyse tamamının Erdoğan’a oy verdiği Köşk İlçesi’ne bağlı Ilıdağ Mahallesi’nde özel kutlama düzenledi. Yediden yetmişe herkesin köy meydanında toplandığı köyde kadını erkeği çocuğu çoluğu herkes Erdoğan’ın zaferini kutladı.


Davul zurna eşliğinde havai fişeklerle başlayan kutlamalarda köylüler top atışları da yaptı. Aydın’da kutlama programları devam ediyor.




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