Aydın’da tarla domatesi hasadı başladı

Aydın’da sıcakların geç başlaması ve yaşanan zamansız yağışlar nedeniyle tarla domatesinin geç olgunlaştığını belirten üreticiler, tarlada 1 TL olan domatesin pazar tezgahında yaklaşık 5 TL’ye satıldığını söyleyerek, her zaman aracının kazanmasından dert yandılar.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde ailece domates hasadı yapan üretici Murat Şayık, yaklaşık 5 ay önce diktikleri domateslerden hasat yapmaya başladıklarını ifade etti. Renkli görüntülerin yaşandığı domates tarlasında büyükler domates hasadına katılıyor. Minik Hira Şayık traktörün şoför koltuğunda uyurken, ablası Melis Nur Şayık ise babasına yardımcı oluyor. Melis Nur Şayık, okulların tatile girmesi ile babasıyla tarlada domates topladığını ifade ederek, domates toplamayı çok sevdiğini belirtti.

"Televizyonlarda belirtildiği gibi fiyatlar çok iyi değil"

Aydınlı domates üreticisi Murat Şayık, her sene domates ekimi yaptığını, bu sene 40 dekar alanda üretim yapmaya çalıştıklarını söyledi. Bu sene olumsuz hava koşullarına rağmen erken domates hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Şayık, "Erken domates hasadı yapmaya başladık. Fiyatlar çok iyi değil. Televizyonlarda bir sansasyon oldu ama şimdi fiyatlar çok kötü. İlk hasatta ama önümüzdeki hafta fiyatların yükselmesi mümkün. Hasat biraz daha çoğalınca tarla domatesleri çıkar. Sera domatesleri biraz daha geriye kalacağı için insanlar tarla domatesini tercih eder. Fiyatlar o zaman iyi olacak. Domatesi 25 Şubat’ta ektim. Bayağı zor oldu, bu kış çetin geçti. Şu anda fiyat düşük, 1 lira. Bu rakam çok iyi değil, en az 1,5 - 2 lira olması lazım" dedi.

"Tarla ve tezgahtaki fiyat farkı sorunu çözülmeli"

Tarlada domatesin satış fiyatı ile tezgahtaki satış fiyatı arasındaki fiyat farkı sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Şayık, "Tarlada domates 1 TL’den satılıyor. Pazar tezgahında 4 lira, 5 lira oluyor. Yani burada hep parayı aracılar kazanıyor. Bunu bir an önce çözmeliler. Bu iş gerçekten sıkıntı oluşturuyor. Ama o aradaki afaki fiyat farkı çözülmeli" diye konuştu.

"Sıcakta hasat çok zor"

Domates hasadında çalışan işçi Fatma Salan da domates hasadının zor olduğunu ifade ederek, “Bunun dikimini de biz yaptık, toplamasını da biz yapıyoruz. Sıcakta çalışmak çok zor biz her zaman böyle dışarıda çalışıyoruz” dedi.