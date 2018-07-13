Aydın’ın dünyaca ünlü sarılop inciri olgunlaştı

Aydın’ın en önemli geçim kaynaklarının başında yer alan incirde hasat sezonu yaklaşıyor. Aydın’ın dünyaca ünlü sarılop inciri, il genelindeki yetiştirme sahalarının birçoğunda ermeye başladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bu yıl erken olgunlaşan incirde, hava koşullarının uygun devam etmesi halinde kaliteli ve bereketli bir sezon beklendiği kaydedildi.

İncir üreticilerine bol ve bereketli bir sezon dileyen Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Büyük Menderes Havzası’nda Aydın ili sahip olduğu mikroklima özelliği nedeniyle dünyanın en kaliteli incirini üretmektedir. Aydın inciri renk ve tadından belli olur. Tadını bilenler zaten anımsayacaktır. Bu nedenle Aydın inciri yemek isteyenler aldıkları inciri önce tatmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.