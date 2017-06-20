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20 Haziran 2017 14:18

Aydın’ın üç belediye başkanından Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek

Aydın ilinin üç büyük ilçe belediye başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet’ Yürüyüşü’ne destek verdi.

Aydın’ın üç belediye başkanından Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne destek

20 Haziran 2017 14:18



Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı beraberlerinde CHP İl Başkanı Bayram İnci ile birlikte Kılıçdaroğlu’na yürüyüşünün 6. gününde destek verdiler. Ankara’dan İstanbul’a devam eden yürüyüşte sabah saatlerinde Kızılcahamam’ın Bulak Köyünden yürüyüşe katılan Aydınlı Başkanlar, ‘Adalet’ için yürüdüler. Başkanlar yürüyüşün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çamlıdere mevkiinde gerçekleşen grup toplantısına da katıldılar.




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