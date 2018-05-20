Aydınlılar 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

Konsere on binlerce Aydınlı katıldı.

Konser boyunca hep bir ağızdan şarkıcı Edis’e eşlik eden gençler coşku dolu bir akşam yaşadılar. Konserde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Başkan Çerçioğlu’na gençler yoğun alkışla teşekkür etti.

Tarihi günlerinden birisini yaşayan Atatürk Kent Meydanı’nın bir tarafında genç şarkıcı Edis hayranlarıyla buluşurken bir tarafta da FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Aydın etabı mücadeleleri devam etti. Başkan Çerçioğlu’na Avrupa başta olmak üzere dünyada Aydın’ın tanıtımını da yapan turnuva için teşekkür eden Aydınlılar maçlara yoğun ilgi göstererek turnuvayı da sahiplendiler ve ellerindeki bayraklarla tezahürat yaparak maçları takip ettiler.