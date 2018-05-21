Aydınlılar plaj voleyboluna sahip çıktı

FIVB Plaj Voleybolu Aydın Etabı sona erdi. Kadınlarda Küba, erkeklerde ise Sırbistan turnuvanın kazanan ekipleri oldu. Aydınlılar voleybol müsabakalarına yoğun ilgi gösterirken Türkiye Voleybol Federasyonu yetkililerinin verdiği bilgiye göre seyirci rekoru kırıldı.

Dört güne yayılan maçlarda 58 ülkenin takımları kupaya uzanmak için ter döktü. Kadınlarda finale Küba’yla Rusya kalırken erkeklerde ise Sırbistan ve İran kaldı. Özellikle erkekler maçında yoğun heyecan yaşanırken maçlarda Küba ve Sırbistan ekipleri kupaya uzanan taraflar oldu. Heyecan dolu maçların sonucunda üçüncülükleri kadınlarda İsveç erkeklerde Rusya aldı.

Yaklaşık 30 ülkenin televizyonunda canlı yayımlanan maçlarla Aydın’ın da tanıtımı yapılmış oldu. Sporla dolu ve keyifli bir dört gün geçirdiklerini söyleyen Aydınlılar kendilerine bu imkânı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

Seyircilerin plaj voleyboluna sahip çıkarak türbinleri doldurmalarında ötürü çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Özlem Çerçioğlu "Etkinliğimizle Aydın’ın tanıtımını dünyanın dört bir tarafında ama özellikle Avrupa’da yapmış olduk. Takımlar kazanmak için yarıştılar ama asıl kazanan Aydın oldu. Her zaman olduğu gibi Aydınlılar spora ve sporcuya sahip çıktılar, türbinleri doldurdular. Gelip maçları izleyen ve yaptıkları tezahüratlarla maçların heyecanına coşkuyu da katan Aydınlılara çok teşekkür ediyorum" dedi.