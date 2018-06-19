AYSO’nun projeleri AB Türkiye Delegasyonuna tanıtıldı

AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Christian Berger, eşi Marilina Berger, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, AB Türkiye Delegasyonu İç Politika Siyasi İşler ve ODGP Bölümü Danışmanı Selda Paydak ve AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu Miray Uluç, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin’i ve AYSO Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti.

Görüşme de AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, “Büyükelçim, sizleri Odamız çatısı altında görmek bizleri son derece memnun etmiştir. Dilerseniz size odamızdan kısaca bahsedeyim, Odamız 1954 yılında Ege Bölgesi Sanayi Odasının bir şubesi olarak kurulmuştur. 2008’den bu yana ise Aydın Sanayi Odası olarak hizmet vermekteyiz. İlk olarak 515 üye ile başladık. Geçen 10 yıl içinde ise sanayici üyelerimizle büyüdük ve 1066 üyeye ulaştık. Sanayici üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sanayimiz de ise tarım, madencilik, kuru meyve ihracatı ve tekstil olmak üzere tarım makinaları sektörü öne çıkıyor. 2017 ihracatımız 700 milyon dolar, bu yıl ki hedefimiz ise 770 milyon dolardır. Aydın ithalatı ise 247 milyon dolar. Aydın’da 7 tane organize sanayi bölgemiz var. Bunların içinde büyük şirketlerimiz de mevcuttur. 2017 yılında Türkiye’nin ilk 1000 şirketinin içinde 10 tane firmamız yer almıştır. Ayrıca iki yeni organize sanayi bölgesinin kuruluşu ile ilgili çalışmamız vardır. Bunlardan birisini Kuyucak’ta yapmayı planlıyoruz, diğeri ise Çine’de Maden ihtisası üzerine olacak. Ayrıca 2 yıldır yürütmekte olduğumuz Aydın Serbest Bölgesinin kurulması ile ilgili çalışmamız var. Hedefimiz 1,5 milyon metrekarelik alana kurulmasıdır. Ana sektörler, tarıma dayalı sanayi yüzde 40, diğer sanayi kolları ise yüzde 60’lık alanı kapsayacak. Bu alandan beklentimiz ise, 5 bin kişiye iş imkânı sunmak ve 1 milyar dolar ek ihracat yapmaktır” dedi.

MEYBEM kursları hakkında da bilgiler veren Şahin, “Diğer bir projemiz ise mesleki eğitim ile ilgili projemizdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince yaptırılan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlanmak üzeredir. TOBB Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilimizdeki imalat sanayinin talep ettiği nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde TOBB Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu şekilde işletilmek üzere açılması; ilimiz ve bölgemiz için gelecek nesillerin mesleki eğitimi tercihinde ve en iyi şekilde yetişmesinde örnek bir çalışma olacaktır. MEYBEM A.Ş., Odalarımızın bağlı olduğu kuruluş olan TOBB’un bünyesinde kurulduğundan firmalardaki personel için yapılacak sınav organizasyonlarını da AYSO olarak birlikte yürütüyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 20 sanayi kuruluşunda 750 çalışan için MEYBEM A.Ş. tarafından çoğunlukla kaynakçı, saç metal işçiliği, makine bakım ve CNC operatörlüğü meslek dallarında sınavlar yapılmıştır ‘’ dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Christian Berger ise, “Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Saha da olan sizlersiniz, sizlerin bu mevcut durum hakkındaki değerlendirmelerinizi dinlemek çok faydalı oluyor. Hem verdiğiniz rakamlar hem de bize aktardığınız hedefler gerçekten çok etkileyici” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, ziyaretlerinden dolayı AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Büyükelçi Berger ile birlikte "AB Projeleri" sergisinin açılışına katıldı.

Aydın Valiliği AB Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde il genelindeki kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak AB’den hibe desteği almaya hak kazanan 500 projeden 78’i, Vali Yavuz Selim Köşger ve Büyükelçi Dr. Christian Berger’in açılışını yaptığı sergiyle beğeniye sunuldu.