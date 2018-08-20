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20 Ağustos 2018 12:30

Başkan Akın; Millet olarak bayramın getirdiği kardeşlik duygularını kavrayarak bayram yapmalıyız

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Kurban Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajda; “Millet olarak bayramların getirdiği kardeşlik, barış ve huzur ortamının değerini kavrayarak, iyi ve güzele yönelerek bayramları kutlamalıyız” dedi.

Başkan Akın; Millet olarak bayramın getirdiği kardeşlik duygularını kavrayarak bayram yapmalıyız

20 Ağustos 2018 12:30


Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının geliştiği, kültürel ve manevi değerlerimizin güç kazandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar birleştirici niteliği ile toplumsal yaşamımız içinde önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi atmosfer; dargınlıkların unutulması, yoksullara yardım elinin uzatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydınlı hemşerilerimizin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim"




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