Bayramların, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının geliştiği, kültürel ve manevi değerlerimizin güç kazandığı özel günler olduğuna dikkat çeken Akın mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar birleştirici niteliği ile toplumsal yaşamımız içinde önemli bir yere sahiptir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi atmosfer; dargınlıkların unutulması, yoksullara yardım elinin uzatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görülmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aydınlı hemşerilerimizin ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim"