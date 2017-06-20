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20 Haziran 2017 10:18

Başkan Akın’ın Kadir gecesi mesajı

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Akın’ın Kadir gecesi mesajı

20 Haziran 2017 10:18


Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, "Kadir gecesi Rabbimizin insanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşettiği mübarek bir gecedir. Kadir Gecesini idrak ederken; açları, yoksulları, zulme maruz kalmışların haklarını düşünmemiz, onların dertleriyle dertlenmemiz, yaralarını sarmamız gerekir. Bu bütün Müslümanların üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur. Kadir Gecesi, en faziletli ve kutsal gecelerden biridir. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen bu mübarek gecenin hepimizin kalplerine, gönül dünyalarımıza ışık saçmasını, vicdanlarımızı aydınlatmasını, hepimize neşe ve huzur getirmesini temenni ediyorum. İnanıyorum ki bütün vatandaşlarımız bu mübarek ayın ve bu gecenin hatırına bir hayır yarışı içinde olmuşlar; ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma içinde hareket etmişlerdir. Bu düşünce ile mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.




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