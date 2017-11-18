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18 Kasım 2017 08:52

Başkan Alıcık; “Güzel işler yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Nazilli Belediyesi tarafından Dallıca Mahallesi Eğrek Sokak’ta başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Başkan Alıcık; “Güzel işler yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

18 Kasım 2017 08:52


Çalışmalar sırasında sık sık incelemelerde bulunan Başkan Alıcık, “İlçemizde güzel işler yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.


220 metre uzunluk ve 24 metre genişliğe sahip olacak şekilde yenilenen yola orta refüj eklendi. Modern bir görünüme kavuşturulan yol yeşillendirilerek giriş kısmına çocuk oyun alanı kuruldu.


Halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yenilenen ve kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılan yolda sık sık incelemelerde bulunan Başkan Alıcık şunları söyledi;


“İlçemizdeki hemen hemen tüm mahallelerde yol çalışmalarımız oldu. Nazilli Belediyesi olarak bahane değil proje ürettik. Güzel işler yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dallıca Mahallemizdeki bu yol halkın ihtiyaçlarına yanıt vermiyordu. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştirdi. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun”




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