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24 Haziran 2018 13:53

Başkan Alıcık oyunu ailesi ile birlikte kullandı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 2018 Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu, eşi Rümeysa Alıcık, eşi Rumeysa Alıcık, annesi melek ve kızı melek gökçen ile birlikte Turan Ortaokulu’ndaki 1210 nolu sandıkta kullandı.

Başkan Alıcık oyunu ailesi ile birlikte kullandı

24 Haziran 2018 13:53

Alıcık, “Seçimlerin Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yaparak, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, vatanın milletin bayrağı, birliği ve ülkenin beraberliği için ne hayırlıysa onu nasip etsin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz var olacaktır. Milletimizin tercihine, sağduyusuna her zaman için güveniyoruz. Türk evladı her zaman en iyi kararı verecektir. Bende ailemle geldim bir Türk vatandaşı olarak oyumu kullandım. Vatanımız, milletimiz için ne hayırlısı ise o olsun. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu ülke her zaman var olacaktır” dedi.


114 bin seçmen sandık başına gitti


Nazilli’de sandık başına giden 114 bin seçmen üçü seyyar olmak üzere 345 sandıkta oy kullandı. Ayrıca 24 Haziran seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu bulunmayan Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar ve Buharkent’in sandıkları da oy kullanımının sona ermesinin ardından Nazilli İlçe Seçim Kurulu’na getirilecek. Kuyucak’ta 21 bin 467, Sultanhisar’da 15 bin 486, Yenipazar’da 10 bin 84, Buharkent’te 9 bin 523 seçmen oy kullanacak. Öte yandan oldukça sakin bir şekilde devam eden oy kullanma ilmelerinde Nazillili muhtarlar yaşlıların oylarını kullanabilmeleri için yardımcı oldular. Yaşlı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde torunların da dede ve ninelerin kollarına girerek yardımcı olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.




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