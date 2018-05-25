Başkan Alıcık; “Türkiye’nin kurtuluşu eğitimden geçiyor”

Toplu açılış töreninde konuşan Başkan Alıcık, “Çocuklarımız, bizim bıraktığımız bayrağı en ileriye taşıyacak. Türkiye’nin kurtuluşu eğitimden geçiyor. Eğitime yatırım yapmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen açılış törenlerine Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, dernek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dallıca İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, “Eğitim aşığı bir belediye başkanına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Ben okulları dolaştığımda mutlaka her okulda başkanımızın bir eserini görüyorum. Bugün de bunlardan birini açmaktan gurur duyuyorum. Yaptığı ve yapacak olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Alıcık’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Sinav, “Başkanımızla 2 dönemdir çalışıyorum. Dallıcamıza birçok güzel yatırım yaptı. Yapmaya devam ediyor. Benim muhtarlıkta son dönemim. Başkanımızdan son olarak mahallemize güzel bir yatılı lise itiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Türkiye’nin aydınlık geleceğinin eğitimden geçtiğini bir kez daha hatırlatan Başkan Alıcık, “Çocuklarımız İstiklal Marşımızı okurken duygulandım, çok farklı duygular hissettim. İnanın bu çocuklar ileride bizim bıraktığımız bayrağı en ileriye taşıyacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum. 3 okulumuzda yaklaşık 500 bin liralık yatırım yaptık. Lider ülke Türkiye’nin hedefine ulaşması için genç beyinler büyük öneme sahip. Amacımız çocuklarımızı nezih ve kaliteli eğitim yuvalarına kavuşturmak. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Geleceğimizi garanti altına almanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitime yaklaşık 9 milyon lira para harcadık. Eğitime yatırım yapmak boynumuzun borcudur. Türkiye’nin kurtuluşu eğitimden geçiyor. Biz bu çocukları iyi ortamlarda eğiteceğiz. Allah’ın izniyle de beyin göçü olmadan ülkemize hizmet edeceğiz. Çocuklarımız bayrağımızı her alanda en önde dalgalandırmak için çabalayacak. Bizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak” diye konuştu.

Dallıca İlkokulu’nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninin ardından Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ve Yavuz Selim İlkokulu’nda kantin açılışlarını gerçekleştiren Alıcık, ilkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunu gösterilerini izledi.

Öğrencilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Alıcık, vatana millete faydalı bir insan olacakları konusunda çocuklardan söz aldı.