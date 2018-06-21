Başkan Alıcık; “Yaraları birlikte saracağız”

Aileyi ziyaret eden Alıcık, “Üzüntüleri paylaştıkça azaltacağız. Sizlerin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Nazilli Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Nazilli’ye bağlı Demirciler Mahallesi’nde yaşayan ve çıkan yangında evlerinde büyük hasar meydana gelen 2 çocuklu Darkan ailesinin evi Nazilli Belediyesi tarafından yenilendi.

Demirciler’e giderek aileyi ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Darkan ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Nazilli Belediyesi olarak bu zamana kadar ilçemizde evleri yanan tüm ailelerimizin yanında olduk, destek verdik. 21 Mart günü çıkan yangının ardından ekiplerimiz evde incelemelerde bulundu Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler gerekli çalışmaları yaptı. Evimiz büyük ölçüde yenilendi. Kalan işlerinin de tamamlanmasının ardından ailemiz evlerine kavuşacak.” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak zor durumda kalan vatandaşların maddi ve manevi en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Alıcık, “Şükürler olsun ki can kaybı yaşamadık. Maddi anlamda her türlü yarayı birlikte sararız” diye konuştu.