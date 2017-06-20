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20 Haziran 2017 08:22

Başkan Alıcık’ın Kadir Gecesi mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Alıcık’ın Kadir Gecesi mesajı

20 Haziran 2017 08:22


Alıcık mesajında Barışın, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği; dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü; ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği bu gecenin her kes için ilahi nimet olduğunu belirtti.


Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mübarek Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı tebrik mesajında, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, manevi haz ve mutluluğun doruğa ulaştığı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmasının hüznünü taşıdıklarını söyledi. Belediye Başkanı Haluk Alıcık, mesajının devamında; " Başı rahmet, ortası mağfiret sonu azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayı’nın son günlerini idrak etmekteyiz. Pazartesi’yi, Salı’ya bağlayan gece ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini kutlayacağız. Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı’ olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesilece olacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Sabır ve başkalarını düşünme ayından sonra Ramazan Bayramı ise, millet olarak sevinme ve birbirimizi kucaklama günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin başta değerli hemşerilerimiz olmak üzere insanlığa hayırlar getirmesini yürekten temenni eder, esenlikler dilerim” dedi.




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