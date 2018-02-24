Başkan Atabay’dan faaliyet değerlendirmesi

Deniz Atabay, Vegan Festivali hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Deniz Atabay, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Atabay, Nisan ayında yapılacak olan Vegan Festivali hazırlıklarını sürdüğünü belirterek “Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversitelerle görüşülüyor; ADÜ ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. Medya ve panelistlerle ilgili de görüşmeler tamam. Ayrıca kendi atölyemizde festivale yönelik çalışmalarımızda devam ediyor. Ulusal firmalardan da festival için stant talepleri var; bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca festival için bir konser söz konusu; vegan olan bir çok sanatçı var ve bunlarla da görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Didim’de Büyükşehir Belediyesinin yapacağı kültür merkezi, amfi tiyatro ve Didim Gençlik Merkezi (DİGEM) projelerinin Bakanlıkta imzaya çıktığını belirterek "Kültür merkezinin yeriyle ilgili Milli Emlak’ta imzaları bekliyorduk ama Müsteşar ’burayı satın demiş’ Önümüzdeki hafta bakanlığa gideceğim konuyu görüşmek için; buradan devletin elde edeceği gelir 7 Milyon TL, devletin 7 Milyona ihtiyacı mı var.. 100 bin kişilik ilçeye kültür merkezi yapmak için mücadele ediyoruz ama satışa çıkarmak istiyorlar. Bizim planlarda burası kültür merkezi diye işlenmiş ama Özelleştirme idaresine verirlerse onları satışa koyma durumu var. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz olacak" dedi.

Didim’deki hazine arazileri işgalleriyle ilgili de değerlendirme yapan Başkan Atabay, "Bozbük ve Seyrantepe bölgesinde hazine işgalleri devam ediyor. Dağlar tepeler iş makineleriyle dolu; bizim planlarda park olarak geçen yeri dahi işgal etmişler. Biz oraya tabela astık. Zabıtayı görünce gidiyorlar, zabıta gidince de tekrar devam ediyor. Devletin arazileri her dönem işgal ediliyor. Ecrimisil diye bir şey çıkarmışlar, vatandaş ta bunu kullanıyor. Devlet bu yerleri koruyamıyorsa o zaman makilik alanlarını versinler halka zeytin diksin yada başka bir şeyler diksin" dedi.