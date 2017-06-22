Başkan Çerçioğlu personeli ile iftarda buluştu

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Büyükşehir Belediye Başkanımızın başarısında büyük katkısı olan Büyükşehir çalışanları iftar yemeğine hoş geldiniz diyerek, konuşmasında tüm büyükşehir çalışanlarının ve ailelerinin Ramazan bayramını kutladı.

“Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum”

“Biz büyük bir aileyiz” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çerçioğlu, “Güzel Aydınımıza hep birlikte hizmet etmekteyiz. Bu hizmetlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Aydın halkı adına minnet duygularımı ifade ediyorum. Şimdiden ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın Kadın Mehteran Takımı ile semazen gösterisi iftar yemeğine ayrı bir renk kattı.

Yemeğe CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP eski Aydın Milletvekili Fatih Atay, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye personeli ve aileleri katıldı.