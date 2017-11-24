Başkan Karaarslan TEB kongresinde konuştu

Olağan Büyük Kongresinde yaptığı konuşmasında, yardımcı eczacılık uygulamasının kaldırılmasını önerdi. Aydınlı Başkan Karaarslan’ın önersi yoğun destek gördü.

2012 yılına yasa ile sonrasında ise yönetmelikte yapılan değişiklikle 2013 yılı ve sonrasında Eczacılık Fakültelerine kaydını yaptıran öğrencilere, serbest eczacılık yapabilmeleri için, okullarını bitirdikten sonra bir yıl yardımcı eczacılık yapma zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Bu durum, 5 yıllık eğitimini başarı ile tamamlayan ve yaz stajları ile son sınıftaki stajını eksiksiz yapan öğrenciler açısından gerekliliği ve verimliliği tekrar gözden geçirilmesi gereken bir husustur. Yeni mezun eczacılar İl Sağlık Müdürlükleri ve Eczacı Odaları marifetiyle ciro kriteri baz alınarak eczanelere yönlendirilip istihdam edilecek. Ancak ciro kriterine göre kendisine yönlendirilen ve itiraz hakkı olmaksızın yeni mezun meslektaşını istihdam ederek ona asgari ücretin bir buçuk katından az olmamak üzere ücret ödemek ve sigorta girişini yapmak zorunda olan meslektaşlarımız; ihtiyacı olmadığı halde hiç tanımadığı ve iş verimliliği konusunda emin olmadığı yeni mezun bir meslektaşı için yıllık kırk bin lira civarında maaş ve sigorta primi giderini ödemek zorunda kalacak. Dahası bir sonraki yıl yeniden başka bir yardımcı eczacı alma ve aynı ödemeleri yapma durumuyla karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Başkan Karararslan konuyla ilgili açıklamasının devamında “KOSGEB veya İŞKUR destekleri ile yardımcı eczacılar için oluşacak ek mali yükün giderilmesi önerilerini anlamlı bulmakla birlikte, devlete ek maliyet anlamına gelecek böyle bir desteği almanın ve sürekliliğini sağlamanın kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenlerle yardımcı eczacılık uygulamasının tamamen kaldırılmasını öneriyorum. Bu konuda yapılacak çalışmaya katkı vermeye hazır olduğumu da ifade etmek istiyorum" sözlerine yer verdi.