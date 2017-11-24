Başkan Özakcan 112 okulda 3 bin öğretmene karanfil dağıttı

Efeler Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda ülke gençliğini aydınlık yarınlara hazırlayan öğretmenleri unutmadı. Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatı ile Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından öğretmenlere özel karanfiller hazırlanarak, dağıtıldı. İlçe merkezindeki 112 okulda görev yapan 3 bin öğretmen tek tek ziyaret edilerek, üzerinde Başkan Özakcan’ın ‘Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun’ yazılı notu olan karanfiller takdim edildi.

Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için canla, başla çalışan öğretmenlerin günlerini kutlayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Gelecek nesillerimizi yetiştiren öğretmenlerimiz, bizim için her zaman çok değerlidir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimizi en özel günlerinde ziyaret ederek belediyemizin imkanları dahilinde her zaman kapımızın açık olduğunu da ilettik. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmen M. Kemal Atatürk başta olmak üzere sonsuzluğa göçen tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum” dedi.