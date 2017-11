Başkan Özakcan; "Kadınsız bir dünya olmaz"

Mesut Özakcan, ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan M. Mesut Özakcan’ın mesajı şöyle:” Dominik Cumhuriyetinde meydana gelen 3 genç kızın tecavüz edilip öldürülmesi ile son bulan olayın Uluslararası Kadına Şiddete Hayır Günü olarak kabul edildiği tarihten günümüze çeşitli etkinliklerle bu mücadeleye destek veriliyor. Kadın hakları mücadelesi, insan hakları mücadelesinden ayrılamaz. Gelecek; Kadınların her alanda eşit temsil edildiği, kararlara katıldığı, sözünün duyulduğu gün aydınlanacaktır. Aile içi şiddet nedeniyle her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor. Darp ve fiziksel şiddet değil, aynı zamanda ekonomik ve cinsel şiddet maalesef bugün de halen devam etmekte. Kadınsız bir dünya olamayacağına göre, kadınsız bir ülke ve yönetimde olamaz diye düşünüyorum. Anneler, sevgililer, eşler, kız kardeşler, kız evlatlar Hemen hemen tüm toplumlarda kadınlar öyle bir noktaya itilmiş durumda ki, artık yaşanan vahşetlere karşı bazı kendini bilmezler de rahatça ’Kadın yüz vermezse erkek bir şey yapmaz’ şeklindeki düşüncelerini dile getirebiliyorlar. Kadına şiddet hem uygulayanın, hem toplumun, hem de toplumun başındaki sorumluların ortak suçudur. Sadece 25 Kasım değil, yılın tüm günleri şiddetin önlenmesi açısından önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle, kadına yönelik şiddeti nefretle kınıyor; özgür, eşit, kadınlarımızın hayatımızın her alanında yer aldığı, toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olduğu bir dünya ve ülke özlemimizi bir kez daha dile getiriyorum ”dedi.