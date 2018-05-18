Mesut Özakcan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özakcan, yayımladığı mesajda, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık savaşının başlatıldığı gün olduğunu belirterek "19 Mayıs, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu zaman, tüm engelleri aşabileceğini dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı.

Efeler Belediye Başkanı Özakcan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:” Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Türk Milletinin inanç ve kararlılığıyla, bundan tam 99 yıl önce Samsun’dan başlayan bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesi Türk Milletinin adını dünyaya duyurarak, tarihin sayfalarına kazınmıştır. Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adımdır. Ve bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’Benim doğum günüm’ diyerek Türk gençlerine armağan etmiştir. Büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini gençlere emanet eden Atatürk’e ve aziz şehitlerimize layık olmak hepimizin en büyük görevidir. Bizler; Cumhuriyete sahip çıkarak, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir kararlılıkla, ülkemizi bağımsızlık ateşiyle, teknolojik ve ekonomik bakımından daha da ileriye taşımalıyız. Gençlere olan sonsuz güvenimizle birlikte başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”