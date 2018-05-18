Beyaz Fırtına Tatbikatı’na katılan askeri gemiler Kuşadası’nda

Tatbikatta görev alan TCG Gelibolu fırkateyni, TCG Bozcaada korveti, TCG Yıldız ve TCG Tayfun hücumbotlarıyla TCG Burakreis denizaltısı, gün içinde Kuşadası Limanı’na demirledi. Halkın ziyaretine açılan savaş gemileri ve denizaltılara vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk gemilere nezaket ziyaretinde bulundu. Şehit aileleri ve gazilerin de misafir edileceği gemiler, 20 Mayıs’a kadar 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatlerinde gezilebilecek.