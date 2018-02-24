Büyükşehir ekipleri bahar bakımlarına devam ediyorş

Halkın can ve mal güvenliğini her şeyden üstün tutarak çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak’a bağlı Hamzallı Mahallesi’nde de ağaç budama işlemi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir ekipleri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verirken, Hamzalı yolundaki tehlike arz eden çam ağaçlarında budama ve bakım işlemini tamamladı.

Başkan Özlem Çerçoğlu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirten Park Bahçe ekipleri, Aydın’ın 17 ilçesinde çevre düzenleme, park, refüj ve yeşil alanlarının düzenli bakımının titizlikle devam ettiğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kış boyunca Buharkent, Horsunlu, Pamukören, Kuyucak, İsabeyli, Atça, Sultanhisar, Bozdoğan ve Nazilli gibi merkezi yerlerin yanı sıra Büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüşen kırsal kesimlerde ağaç budama ve bakım işlerinin düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Hamzallı yolu üzerindeki ağaçların budanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten mahalle sakinlerinden 54 yaşındaki Bilal Aydın, “Bu zamana kadar bu yol üzerinde böyle bir çalışma görmemiştim. Oldukça gerekli ve yapılması gereken bir çalışmaydı. Büyükşehir çalışanları sağ olsunlar bütün ağaçları budadılar, ortalık tertemiz oldu. Evlerimiz güneş görmüyordu ve ağaçların dalları elektrik tellerine değiyordu. Ağaçlar budandıktan sonra manzara ortada, harika oldu. Başkanımız Özlem hanıma çok teşekkür ederim” dedi.

Hamzallı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ahmet Güler ise “Yapılan iş mükemmel. Çam ağaçlarının bulunduğu bu yoldan başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere her gün yüzlerce araç gelip geçiyor. Sürücülerin sıkça kullandığı ve trafiğin yoğun olduğu bu yol üzerinde bulunan çam ağaçları yıllardır bakımı yapılmaması sebebiyle tehlike arz ediyordu. Ağaçların uzayan dallarından dolayı hem evlerimiz hem de tarlalarımız güneş görmez hale gelmişti. Büyükşehir ekipleri geldi ve tüm ağaçları budadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederim. Yıllardır yapılmayanı yaptılar” şeklinde konuştu.