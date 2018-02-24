Diğer
Kategoriler
24 Şubat 2018 08:12

Büyükşehir ekipleri bahar bakımlarına devam ediyorş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ağaç budama çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Büyükşehir ekipleri bahar bakımlarına devam ediyorş

24 Şubat 2018 08:12


Halkın can ve mal güvenliğini her şeyden üstün tutarak çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuyucak’a bağlı Hamzallı Mahallesi’nde de ağaç budama işlemi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Başkanlığı’na bağlı Büyükşehir ekipleri, ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte çalışmalarına hız verirken, Hamzalı yolundaki tehlike arz eden çam ağaçlarında budama ve bakım işlemini tamamladı.


Başkan Özlem Çerçoğlu’nun talimatları doğrultusunda vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirten Park Bahçe ekipleri, Aydın’ın 17 ilçesinde çevre düzenleme, park, refüj ve yeşil alanlarının düzenli bakımının titizlikle devam ettiğini belirtti. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından kış boyunca Buharkent, Horsunlu, Pamukören, Kuyucak, İsabeyli, Atça, Sultanhisar, Bozdoğan ve Nazilli gibi merkezi yerlerin yanı sıra Büyükşehir yasasından sonra mahalleye dönüşen kırsal kesimlerde ağaç budama ve bakım işlerinin düzenli olarak yapıldığı belirtildi.



Hamzallı yolu üzerindeki ağaçların budanmasını memnuniyetle karşıladığını belirten mahalle sakinlerinden 54 yaşındaki Bilal Aydın, “Bu zamana kadar bu yol üzerinde böyle bir çalışma görmemiştim. Oldukça gerekli ve yapılması gereken bir çalışmaydı. Büyükşehir çalışanları sağ olsunlar bütün ağaçları budadılar, ortalık tertemiz oldu. Evlerimiz güneş görmüyordu ve ağaçların dalları elektrik tellerine değiyordu. Ağaçlar budandıktan sonra manzara ortada, harika oldu. Başkanımız Özlem hanıma çok teşekkür ederim” dedi.



Hamzallı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Ahmet Güler ise “Yapılan iş mükemmel. Çam ağaçlarının bulunduğu bu yoldan başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere her gün yüzlerce araç gelip geçiyor. Sürücülerin sıkça kullandığı ve trafiğin yoğun olduğu bu yol üzerinde bulunan çam ağaçları yıllardır bakımı yapılmaması sebebiyle tehlike arz ediyordu. Ağaçların uzayan dallarından dolayı hem evlerimiz hem de tarlalarımız güneş görmez hale gelmişti. Büyükşehir ekipleri geldi ve tüm ağaçları budadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederim. Yıllardır yapılmayanı yaptılar” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
13
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    14°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç