Büyükşehir Karacasu'da alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Geyre Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir belediyesine bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu sokaklar tertemiz bir görünüme kavuştu.

Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatlarıyla geçtiğimiz hafta kanalizasyon altyapısı başlatılan Geyre Mahallesi'inde cadde ve sokaklar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli tarafından süpürüldü. Temizlenen cadde ve sokaklar arazöz aracı eşliğinde tazyikli suyla yıkanarak ter temiz hale getirildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise yabani ot ve çim biçme çalışmalarının ardından ağaçların yere sarkan, kuruyan ve tehlike arz eden dallarını budadı. Ekipler Geyre Mahallesi'nde yapılan çalışmalardan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, hizmetlerden dolayı başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Geyre Mahalle Muhtarı Nevzat Çoban, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Geyre Mahallesi'nde önemli işlere imza attığını söyledi. Son olarak altyapı kanalizasyon çalışmalarının başladığını ifade eden Çoban, “Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunum. Özlem hanım bize verdiği bütün sözleri tuttu. Altyapıdan üstyapıya, oyun parkından çevre temizliğine kadar ne gerekiyorsa yapıldı. Bu zamana kadar ondan hayır kelimesini duymadık. Her zaman saygı duyduğumuz çalışkan bir belediye başkanı. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.