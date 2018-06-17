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17 Haziran 2018 22:11

Çalıntı motosikletle otomobil çaldı

Aydın’ın Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesine, Kuyucak ilçesinden çaldığı motosikletle gelen hırsız motosikleti bırakıp bir evin önünde park halinde bulunan otomobili çalarak kayıplara karıştı.

Çalıntı motosikletle otomobil çaldı

17 Haziran 2018 22:11


Edinilen bilgiye göre; Ataeymir Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kahveden evine dönen Mustafa Çelebi, 2013 model 09 AAR 035 plakalı arabasından inip evine girdi. Aradan geçen yarım saatin ardından arabasını bıraktığı yerde göremeyen Çelebi, hemen jandarma ekiplerine haber verdi. Çelebi’nin aracını bir hafta önce satın aldığı öğrenildi.


Otomobili çalan hırsızların belediye meydanından aşağı inerek gözden kaybolduğu kaydedilirken hırsızlık olayının yaşandığı evin 50 metre ilerisinde sahipsiz bir motosiklet bulundu. Yapılan incelemeler sonrası motosikletin Kuyucak’a bağlı Yamalak mahallesinden çalındığı tespit edildi. Hırsızın Yamalak mahallesinden 3 gün önce çaldığı ve her yerde aranan motosikleti bırakıp otomobili alarak kayıplara karıştığı tahmin ediliyor.




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