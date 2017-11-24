Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 12:40

Çerçioğlu, “Kadına şiddet kabul edilemez”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çerçioğlu, “Kadına şiddet kabul edilemez”

24 Kasım 2017 12:40

Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetin ve şiddeti körükleyen her türlü söylemin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini belirtti.


Son 15 yılda yaklaşık 7 bin kadının öldürüldüğünü belirten Çerçioğlu, kadınlara uygulanan şiddet olaylarının büyük çoğunlukla medyaya yansımadığını ve korkunç boyutlara ulaştığını söyledi.


Şiddetin her türlüsünün yaşam hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Çerçioğlu, son 6 ayda görülen 20’den fazla kadın cinayeti davasında sanıklara verilen iyi hal indirimlerine de dikkati çekti.


Toplumun yarısını oluşturan kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakları kullanmakta özgür olduklarını belirten Çerçioğlu, kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarının önemini vurgularken "Biz de bu fikirden yola çıkarak büyükşehir belediyesi olarak Aydın’da kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri için birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Kadınlarımız hayata karşı kendi ayakları üzerinde durmalılar ve her daim dayanışma içerisinde olmalılar" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
20
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Pazartesi
    16°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç