Çerçioğlu, “Kadına şiddet kabul edilemez”

Çerçioğlu, kadına yönelik şiddetin ve şiddeti körükleyen her türlü söylemin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Son 15 yılda yaklaşık 7 bin kadının öldürüldüğünü belirten Çerçioğlu, kadınlara uygulanan şiddet olaylarının büyük çoğunlukla medyaya yansımadığını ve korkunç boyutlara ulaştığını söyledi.

Şiddetin her türlüsünün yaşam hakkını tehdit eden temel bir insan hakkı ihlali olduğunu ifade eden Çerçioğlu, son 6 ayda görülen 20’den fazla kadın cinayeti davasında sanıklara verilen iyi hal indirimlerine de dikkati çekti.

Toplumun yarısını oluşturan kadınların, erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakları kullanmakta özgür olduklarını belirten Çerçioğlu, kadınların ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarının önemini vurgularken "Biz de bu fikirden yola çıkarak büyükşehir belediyesi olarak Aydın’da kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerine kavuşabilmeleri için birçok projeyi uygulamaya devam ediyoruz. Kadınlarımız hayata karşı kendi ayakları üzerinde durmalılar ve her daim dayanışma içerisinde olmalılar" diye konuştu.